رئيس مشايخ القبائل الليبية: دعونا مصر «الأخت الكبرى للعرب» أن تفعل اتفاقية الدفاع المشترك

قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية، إن المجلس دعا في أكثر من مرة إلى تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك، متابعًا: «دعونا مصر «الأخت الكبرى للعرب» أن تفعل الاتفاقية الثنائية بينها وبين ليبيا، التي وقعت بشأن الدفاع المشترك.

وأضاف «المصباحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد: «نحن الآن نتعرض لغزو تركي يريد أن يحتل بلدنا وممتلكاتنا»، مستطردًا: «مارسوا علينا الإرهاب بأساطيلهم من البحر والجو، والآن بالمرتزقة الذين يجلبهم أردوغان من كل مكان».

وأوضح أن «أردوغان سيفتح بالمرتزقة جبهة لمصر وأخرى لأوروبا»، معقبًا: «ما يحدث في ليبيا معركة قومية، يجب على العرب أن يهبوا لها».

ووجه التحية للدول العربية التي أيدت خطاب الرئيس السيسي حول ليبيا أمس، داعيًا لدعم القوات المسلحة الليبية، المتمثلة في الجيش الوطني الليبي.

وتفقد الرئيس السيسي، صباح السبت، المنطقة العسكرية الغربية المحاذية للحدود مع ليبيا.

قال الرئيس: «إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة بالخاص بحق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب».

قال السيسي إن الهدف الأول للتدخل المصري هو «حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، أما الهدف الثاني فسيكون سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي».

«والثالث حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية».

https://youtu.be/d71arnykeoc