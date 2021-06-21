 فرنسا تقرر إعادة فتح الملاهي الليلية 9 يوليو المقبل - بوابة الشروق
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فرنسا تقرر إعادة فتح الملاهي الليلية 9 يوليو المقبل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 1:32 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 1:33 م

قررت فرنسا إعادة فتح الملاهي الليلية في 9 يوليو المقبل بعد إغلاق دام 15 شهرا بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال آلان جريسيت الوزير المنتدب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فرنسا - في ختام اجتماع عمل عقد في قصر الإليزيه مع ممثلي النوادي الليلية وفقا لقناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين - إن دخول رواد الملاهي الليلة سيكون للذين يمكنهم تقديم تصريح صحي للدخول، وإن الملاهي الليلية ستستقبل 75% فقط من طاقتها الاستيعابية بالداخل على أن تكون 100% من طاقتها الاستيعابية بالخارج.. مؤكدا أن ارتداء الكمامة داخل الملاهي الليلية لن يكون إلزاميا.

يذكر أن الملاهي الليلية في فرنسا البالغ عددها 1600 تأثرت بشدة جراء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس "كورونا".


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