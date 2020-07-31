مصرع شخص وحماته أثناء تنقيبهما عن الآثار بنزلة السمان

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخص آخر "زوج ابنتها"، أثناء تنقيبها عن الآثار داخل منزل بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم في محافظة الجيزة.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بانهيار جزئي داخل منزل بشارع جمال عبد الناصر بالمنطقة السياحية بنزلة السمان بالقرب من أهرامات الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة لمحل الواقعة وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل.

وتبين بالفحص أن شابا يدعى "إسلام.ر." في العقد الثالث من عمره، مقيم مركز سنورس محافظة الفيوم، مستأجر منزل بالسمان، كان ينقب عن الآثار بالاشتراك مع والدة زوجته "منى.ا.ح." 45 سنة، مقيمة بالصف بمحافظة الجيزة قبل انهيار الرمال عليهما داخل سرداب طولي بعمق 4 أمتار وبقطر متر ونصف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجها، وتبين وفاة المرأة ونقل مستأجر الشقة لمستشفى الهرم، وبمناقشته قرر أنه كان ينقب عن آثار برفقة حماته، وكانت تساعده في سحب الرمال، إلا أنها انزلقت داخل الحفرة وحدث انهيارها عليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.