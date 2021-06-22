حارس غزل المحلة ينتظم في تدريبات الفريق بعد غياب قصير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد عمرو شعبان حارس مرمي فريق غزل المحلة للانتظام في تدريبات الفريق، وذلك عقب غيابه عن التدريبات الجماعية منذ أمس الاول بسبب ظروف عائلية لدي اللاعب، ليبدأ مع زملاؤه الاستعداد لمباراة الاتحاد المقرر لها السبت المقبل بإستاد المحلة.

ورفض خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة توقيع عقوبات مالية علي عمرو شعبان حارس مرمي الفريق، مكتفيا بتحذير اللاعب شفهيا لعدم تكرار الغياب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وبدأ شعبان التدريبات الجماعية تحت اشراف عبدالرؤوف عيد مدرب حرس المرمي بالفريق المحلاوي، وذلك استعدادا لمباراة الاتحاد المقرر لها السبت المقبل.