اليابان تتبرع بكمية من لقاح أسترازينيكا لتايلاند

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تتبرع اليابان لتايلاند بكمية غير محددة من جرعات لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بهدف "تعزيز العلاقة" بين البلدين.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أنوتين قوله بشكل منفصل، إنه من المتوقع أن تحصل الحكومة التايلاندية على 8.5 مليون جرعة اللقاح في شهر يونيو، وذلك مقابل نحو 6 ملايين جرعة كانت متوقعة في وقت سابق.



يذكر أن حملة التطعيمات القائمة في تايلاند تشهد حالة من التباطؤ في وتيرة تحقيق أهدافها، وذلك جراء نقص توفر اللقاحات.



وتتحرك البلاد صوب إيلاء أولوية الحصول على اللقاح للموظفين، وذلك لحماية الاقتصاد ومنع حدوث فوضى وإلغاء عقود العمل.