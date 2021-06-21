 اليابان تتبرع بكمية من لقاح أسترازينيكا لتايلاند - بوابة الشروق
الإثنين 21 يونيو 2021 3:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

اليابان تتبرع بكمية من لقاح أسترازينيكا لتايلاند

بانكوك - د ب أ
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 3:07 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 3:07 م
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تتبرع اليابان لتايلاند بكمية غير محددة من جرعات لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بهدف "تعزيز العلاقة" بين البلدين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أنوتين قوله بشكل منفصل، إنه من المتوقع أن تحصل الحكومة التايلاندية على 8.5 مليون جرعة اللقاح في شهر يونيو، وذلك مقابل نحو 6 ملايين جرعة كانت متوقعة في وقت سابق.

يذكر أن حملة التطعيمات القائمة في تايلاند تشهد حالة من التباطؤ في وتيرة تحقيق أهدافها، وذلك جراء نقص توفر اللقاحات.

وتتحرك البلاد صوب إيلاء أولوية الحصول على اللقاح للموظفين، وذلك لحماية الاقتصاد ومنع حدوث فوضى وإلغاء عقود العمل.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك