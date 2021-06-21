شاكيري يحقق رقما تاريخيا ويتوج بجائزة رجل مباراة سويسرا وتركيا

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تألق جوردان شاكيري نجم المنتخب السويسري، في مواجهة تركيا بمباراة المجموعة الأولى والتي أقيمت مساء الأحد.

وفاز المنتخب السويسري بثلاثية مقابل هدف وقع شاكيري على هدفين منهم.

وبعد تألقه تمكن نجم ليفربول من تحقيق جائزة أفضل لاعب بمباراة سويسرا وتركيا.

وبات شاكيري مرحبا الهداف التاريخي مع ‎منتخب سويسرا في البطولات الدولية الكبري (كأس العالم - اليورو)، برصيد 7 أهداف.

وأصبح شاكيري رابع بعد كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو وإيفان بيريشيتش، ينجح في التسجيل خلال منافسات نهائيات كأس العالم 2014 ويورو 2016 وكأس العالم 2018 ويورو 2020.

ويسعى المنتخب السويسري لحجز بطاقة من ضمن بطاقات أفضل ثالث بالمجموعات ليتأهل لدور الستة عشر.