تنمية المشروعات: تمويل 722 مشروعا في أسوان بـ20 مليون جنيه خلال 5 أشهر

وتقديم دورات تدريبية مجانا للشباب بمحافظة أسوان

قال إبراهيم عبداللطيف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط بمحافظة أسوان، إن الجهاز قام منذ بداية العام قام بتمويل 722 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بمحافظة أسوان، بإجمالي 20 مليون جنيه، أتاحت ما يزيد على ألف فرصة عمل لأهالي المحافظة.

وقام فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة، بتنظيم 8 دورات تدريبية لتأهيل الشاب والفتيات علي للبدء في مشروعات جديدة، وتبدأ هذه الدورات اعتبارا من يوم 23 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو، بحسب بيان الجهاز اليوم.

يأتي ذلك في إطار الأنشطة التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة تسهم في توفير فرص عمل ناجحة ومستقرة.

ووجه إبراهيم عبداللطيف مدير فرع الجهاز بمحافظة أسوان، الدعوة للمواطنين والشباب بمركز نصر النوبة والقرى التابعة لها، لحضور هذه الدورات التدريبية التي سيتم تنظيمها بقرية قورتة وقرية كوشتمنا (قاعة تدريب جمعية تنمية المجتمع)، حيث سيتم تنظيم دورة "ولد فكرة مشروع" في الفترتين من (23 /24 يونيو) و(7/8 يوليو)، كما سيتم تنظيم دورة "ابدأ مشروعك" في الفترتين من (27 يونيو إلى 1 يوليو) و(11 إلى 15 يوليو)، ويمكن للشباب التقدم للحصول على هذه الدورات التدريبية من خلال فرع الجهاز بالمحافظة فى 19 شارع أبطال التحرير – برج مصر للتأمين.

وأوضح أن الجهاز يقدم هذه الدورات التدريبية مجانا حيث قام منذ بداية العام الحالي بتنظيم 12 دورة تدريبية استفاد منها 130 شابا وفتاة بمركز نصر النوبة والقرى التابعة لها، حيث تم تدريبهم على كيفية اختيار المشروع المناسب وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل؛ لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة جديدة.

وأشار إلى أن هذه الدورات التدريبية تساعد الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر على معرفة الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو الخدمية والتجارية التي لها فرص استثمارية واعدة بقراهم مع الوضع في الاعتبار الموارد الطبيعية المتاحة بكل قرية، وذلك بناء على الدراسة الميدانية المفصلة التي قام بها الجهاز وتضمنت عددا من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية لتحديد الفرص الاستثمارية بهذه القرى.

وأضاف أن هذه الدورات تؤهل الشباب لإقامة مشروعاتهم بشكل علمي مما يضمن استمرارها ونجاحها وقدرتها على توفير فرص عمل مستقرة لأصحاب المشروعات وأهالي هذه القرى المستهدفة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والخاصة بالنهوض وتطوير القرى المصرية.

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات يرأس لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظات، وهى إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة.