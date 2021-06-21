البريطاني كافنديش يعود لتور دو فرانس بعد غياب ثلاثة أعوام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعود الدراج البريطاني مارك كافنديش إلى سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دور فرانس) المفضل لديه، والذي شهد فوزه بثلاثين مرحلة من قبل، ليحتل المركز الثاني في قائمة الدراجين الأكثر فوزا في السباق الفرنسي.

وأعلن فريق كويك ستيب اليوم الاثنين ضم كافنديش -36 عاما- لقائمته التي يتصدرها بطل العالم جوليان الافيليب، خلال النسخة 108 من السباق الشهير الذي يقام خلال الفترة من 26 يونيو إلى 18 يوليو.

وجرى استبعاد الدراج الايرلندي سام بينيت من قائمة كويك ستيب بسبب الإصابة.

وترجع أخر مشاركة لكافنديش في تور دو فرانس لعام 2018.

ويتصدر البلجيكي إيدي ميركس قائمة الدراجين الأكثر فوزا في السباق الفرنسي بعدما فاز بـ34 مرحلة.