أوكرانيا تمنع زيارة وفد وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه النووية

أفاد عضو الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيه، جنوب شرقي أوكرانيا فلاديمير روجوف، بأن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتمكن من زيارة محطة زابوروجيه بسبب رفض سلطات كييف السماح له بالعبور عبر الأراضي التي تسيطر عليها.

وقال روجوف حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن الوكالة تراقب عن بعد الوضع في المحطة النووية، وتحال إليها جميع البيانات اللازمة، بما في ذلك مستوى الإشعاع وتوليد الكهرباء، وتم توجيه دعوة لوفد الوكالة لزيارة محطة الطاقة النووية شخصيا، لكن نظام كييف منع ويمنع الزيارة.

وأضاف: "سلطات كييف تخشى من أن الوفد حال زيارته للمحطة سيشاهد وجود مخزونات من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم المتراكم تم تخزينها بشكل غير قانوني خلال وجود المؤسسة تحت سيطرة كييف، والزيارة ستمكن المجتمع الدولي من الاطلاع على هذه الحقائق"، لافتا إلى أن الوفد يمكنه زيارة المحطة النووية عبر أراضي روسيا من جزيرة القرم أو جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما لفت روجوف، إلى أن المزارعين في المنطقة بدأوا نقل حبوبهم إلى ميناء "بيرديانسك" لاستئناف تصديره بحرا، موضحا أنه يتم نقل الحبوب إلى الميناء لتصديره، حيث هناك حاجة إلى كميات كبيرة من الحبوب، ويدور الحديث ليس عن عربة وحتى قطار واحد بل عن الآلاف من الأطنان.

وبين أن الدول الرئيسية التي تشترى الحبوب اليوم هي الشرق الأوسط والدول الإفريقية وتركيا والعديد من التجار من أمريكا الشمالية.

ومن ناحية أخرى، وصل رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية، إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم لإظهار تضامن بلاده مع شعب أوكرانيا.

وكتب بيتل، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "وصلت إلى كييف لنظهر تضامن لوكسمبورج مع شعب أوكرانيا، لأنه طالما استمرت الحرب الروسية، فإن لوكسمبورج ستقف إلى جانب أوكرانيا".

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن لوكسمبورج جمدت بالفعل أكثر من 4 مليارات يورو من الأصول الروسية نتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.