تباشر نيابة جنوب المنصورة الكلية، تحقيقاتها مع الطالب"محمد ع."، الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة والمتهم بقتل زميلته "نيرة أشرف" أمام بوابة ‏توشكى بالجامعة، بمحافظة الدقهلية، بعد استخدامة سكين وذبحها أمام بوابة الجامعة.

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة وملابساتها في التحقيقات التي ‏أشرف عليها المستشار إيهاب عطوه، رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية، بإشراف المستشار محمد لبيب، ‏المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، وأكد أنه قرر أن ينهي حياة الطالبة ويتخلص من ‏حياته بعدها لأن الحياة بدونها ليس لها معنى بعد أن ابتعدت عنه منذ ما يقرب من عام ونصف.‏

ووصل المتهم ‏"محمد ع."، ‏إلى النيابة العامة الليلة وسط حراسة أمنية مشددة وهو يعاني من حالة إعياء ‏شديدة نتيجة تعرضه للضرب بالإضافة إلي محاولة طعنه نفسه بنفس السكين الذي طعنه به الطالبة.‏

وأكد في التحقيقات: "أنه تعرف على الطالبة منذ فترة ونشأت بينهما علاقة عاطفية، إلا أنها بدأت تعمل ‏مودلز، وأصبحت مشهورة ولديها أعداد كبيرة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي فابتدعت عنه ‏وعملتله بلوك في جميع وسائل التواصل إلا أنه لم يكن يرى حياته بدونها، ومر حوالي عام ونصف وهو ‏على هذا الحالة ودخل في نوبة اكتئاب شديد لبعدها عنه".‏

وأوضح أنه قرر أن يتخلص منها وبعدها يتخلص من حياته فأخذ سكينا من البيت الذي يسكنه في مدينة ‏المحلة الكبرى، وانتظرها اليوم بالقرب من بوابة الجامعة وبمجرد أن شاهدها تنزل من الأتوبيس قرر ‏أن يتخلص منها وانهال عليها ضربا بالسكين.‏

واستمعت النيابة العامة إلى حوالي 40 من شهود الإثبات والذين شاهدوا الواقعة، و من بينهم "إبراهيم ‏العجروي" فرد الأمن في جامعة المنصورة، والذي أمسك بالمتهم وسلم السلاح المستخدم في الواقعة إلى ‏قوات الشرطة المكلفة بتأمين الجامعة من الخارج.‏

‏وأكد "العجرودي" أنه فور مشاهدته تجمهر من المواطنين بالقرب من بوابة الجامعة، اندفع تجاه الشاب، ‏والذي كان ممسكا بالسكين ولم يفكر في شيء إلا أن يبعده عن الفتاة والتي تلقت عدة طعنات، وتمكن من ‏أخذ السلاح منه وتسلميه إلي الشرطة.‏

ومن جهة أخري شيع عدد كبير من أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم جنازة الطالبة ‏نيرة أشرف في جنازة مهيبة بعد الانتهاء من من تصريح الدفن من نيابة أول المنصورة بعدما انتهى الطب ‏الشرعي من تشريح الجثمان.‏