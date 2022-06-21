تباشر نيابة جنوب المنصورة الكلية، تحقيقاتها مع الطالب"محمد ع."، الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة والمتهم بقتل زميلته "نيرة أشرف" أمام بوابة توشكى بالجامعة، بمحافظة الدقهلية، بعد استخدامة سكين وذبحها أمام بوابة الجامعة.
وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة وملابساتها في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار إيهاب عطوه، رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية، بإشراف المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، وأكد أنه قرر أن ينهي حياة الطالبة ويتخلص من حياته بعدها لأن الحياة بدونها ليس لها معنى بعد أن ابتعدت عنه منذ ما يقرب من عام ونصف.
ووصل المتهم "محمد ع."، إلى النيابة العامة الليلة وسط حراسة أمنية مشددة وهو يعاني من حالة إعياء شديدة نتيجة تعرضه للضرب بالإضافة إلي محاولة طعنه نفسه بنفس السكين الذي طعنه به الطالبة.
وأكد في التحقيقات: "أنه تعرف على الطالبة منذ فترة ونشأت بينهما علاقة عاطفية، إلا أنها بدأت تعمل مودلز، وأصبحت مشهورة ولديها أعداد كبيرة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي فابتدعت عنه وعملتله بلوك في جميع وسائل التواصل إلا أنه لم يكن يرى حياته بدونها، ومر حوالي عام ونصف وهو على هذا الحالة ودخل في نوبة اكتئاب شديد لبعدها عنه".
وأوضح أنه قرر أن يتخلص منها وبعدها يتخلص من حياته فأخذ سكينا من البيت الذي يسكنه في مدينة المحلة الكبرى، وانتظرها اليوم بالقرب من بوابة الجامعة وبمجرد أن شاهدها تنزل من الأتوبيس قرر أن يتخلص منها وانهال عليها ضربا بالسكين.
واستمعت النيابة العامة إلى حوالي 40 من شهود الإثبات والذين شاهدوا الواقعة، و من بينهم "إبراهيم العجروي" فرد الأمن في جامعة المنصورة، والذي أمسك بالمتهم وسلم السلاح المستخدم في الواقعة إلى قوات الشرطة المكلفة بتأمين الجامعة من الخارج.
وأكد "العجرودي" أنه فور مشاهدته تجمهر من المواطنين بالقرب من بوابة الجامعة، اندفع تجاه الشاب، والذي كان ممسكا بالسكين ولم يفكر في شيء إلا أن يبعده عن الفتاة والتي تلقت عدة طعنات، وتمكن من أخذ السلاح منه وتسلميه إلي الشرطة.
ومن جهة أخري شيع عدد كبير من أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم جنازة الطالبة نيرة أشرف في جنازة مهيبة بعد الانتهاء من من تصريح الدفن من نيابة أول المنصورة بعدما انتهى الطب الشرعي من تشريح الجثمان.