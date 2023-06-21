محافظ جنوب سيناء يقرر فرض غرامة 5 آلاف جنيه للذبح خارج المجازر

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة الطور، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقرر المحافظ إلغاء الإجازات للقيادات التنفيذية بالمحافظة، اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو المقبل مع وجود من ينوب عنهم في حالة الضرورة.

وأعلن المحافظ حزمة استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أبرزها رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة، وجميع مديريات الخدمات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوى المواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية دون تحميل المواطن أي أعباء مالية، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى متابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد، وضبط جميع أعمالها، والتأكيد على نظافتها وإصدار غرامة 5 آلاف جنيه للذبح خارج المجازر، وخاصة عقب تصديق المحافظ على الذبح بالمجان لأهالي المحافظة داخل المجازر، وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.

ووجه بتنظيم مؤتمر شعبي أول أيام العيد تحت شعار "حتى لا ننسى"، احتفالًا بثورة 30 يونيو لترسيخ دروسها وإنجازاتها في ذاكرة الأجيال، ورفع أعلام مصر في الشوارع، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بجميع مدن جنوب سيناء، وتسليط الضوء إعلاميًا على هذه الذكرى العظيمة مع إقامة حفلات فنية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، للإشراف على توزيع السلع الغذائية واللحوم والملابس، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية مع مراعاة التكافؤ في التوزيع لضمان الوصول للفئات الأكثر احتياجًا بالشكل والأسلوب اللائق.

وحذر المحافظ من حالات التعدي على أملاك الدولة، مؤكدا عدم التهاون مع المخالفين، ولن يفلت مخالف من العقاب مع إزالة فورية لحالات التعدي الذى قام به على أملاك الدولة.

ودعا المحافظ لتكاتف الجهود استعدادا للمؤتمرات والفعاليات المهمة التي تشهدها المحافظة أبرزها مؤتمر السياحة الصحية المزمع انعقاده في الفترة 28 و29 سبتمبر، تحت رعاية رئيس الجمهورية والمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث.

كما صدق المحافظ على تعديل الحد الأقصى في ضوابط وشروط إسكان الإيواء العاجل والأولى بالرعاية بمدينة طور سيناء والموافقة على تجديد التعاقد بالبيوت البدوية بسانت كاترين، وتعديل الجهة المستغلة للشواطئ بمدينة الطور لصالح وزارة الشباب والرياضة، وعرض تقرير اللجنة المشكلة بمدينة نويبع.