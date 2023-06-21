تطلق الهيئة العامة للنقل السعودي، لأول مرة في موسم حج هذا العام، تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، لخدمة الحجاج؛ حرصاً على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة تمكن النقل "الصديق للإنسان والبيئة"، ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتخاذ القرارات اللازمة؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للنقل السعودي اليوم الأربعاء.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية في وقت سابق اليوم وصول مليون و423 ألفا و804 حجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء 20 يونيو.