 ضبط أصحاب 5 مخابز استولوا على دقيق بلدي مدعم لبيعه لصالحهم في الغربية - بوابة الشروق
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ضبط أصحاب 5 مخابز استولوا على دقيق بلدي مدعم لبيعه لصالحهم في الغربية

علاء شبل:
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 12:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 12:12 م

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا والمحلة وقطور، استولوا على 37 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا والمحلة وقطور، استولوا على 37 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.


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