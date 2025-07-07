فلسطين ترحب بالبيان الختامي لقمة مجموعة بريكس

رحبت فلسطين، الاثنين، بالبيان الختامي لقمة قادة مجموعة "بريكس"، الذي دعا إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، تعقيبا على البيان الختامي لقمة قادة مجموعة بريكس التي تستضيفها البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو الجاري.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها وحرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت إلى "فتح مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كمدخل صحيح لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم".

و"مبادرة السلام العربية"، التي تُعرف أيضا بـ"المبادرة السعودية"، هي مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.

وكان قادة مجموعة "بريكس" دعوا في بيان مشترك خلال القمة إلى انسحاب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإحلال وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في القطاع.

وأكد البيان أن غزة "جزء لا يتجزأ من فلسطين".

وطالب البيان بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإحلال وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في القطاع.