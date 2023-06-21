البيان الختامي لاجتماع صيغة أستانا يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا

أدان البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 20 حول سوريا بصيغة أستانا، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، معتبرا أنها تنتهك القانون الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها.



وأكد البيان، أن الدول الضامنة تجدد التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).



وأضاف البيان الختامي أن الدول الضامنة تجدد التصميم على مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره ورفض الأجندات الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها.



وشدد البيان على أن الدول الضامنة تدين أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سوريا وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري.