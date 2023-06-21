مصر تضمن ميداليتين بسلاح السيف سيدات فى بطولة افريقيا بالقاهرة

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حسمت ندا حافظ ومريم الدغيدي ثنائي منتخب مصر للسلاح تأهلهم لنصف نهائى سلاح السيف سيدات ببطولة إفريقيا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وحسمت ندا حافظ تأهلها لنصف النهائي بعد فوزها على مواطنتها جنا مدحت بنتيجة 15-4 لتضمن لمصر ميدالية بمنافسات سلاح السيف وتصعد لمواجهة بطلة الجزائر نورا كهلي .

بينما تأهلت مريم الدغيدي لنصف النهائي بعد فوزها علي مواطنتها جنا الشريف في ربع النهائي بنتيجة 15-10 لتضمن لمصر الميدالية الثانية بسلاح السيف سيدات وتصعد لمواجهة بطلة الجزائر سوسن بوضياف.

ويشهد اليوم الثالث للبطولة إقامة منافسات كلًا من فردي الرجال لسلاح الشيش بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح السيف بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.