ألمانيا تبيع حقوق بناء إثنتين من محطات طاقة الرياح فى بحر الشمال بالمزاد مقابل 3 مليارات يورو

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باعت الوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية حقوق بناء إثنتين من محطات طاقة الرياح في بحر الشمال بالمزاد مقابل مايزيد قليلا على 3 مليارات يورو (2ر3 مليار دولار).

ويتعلق العقدين بمنطقتين تقعان على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال غرب هيلجولاند، وهو أرخبيل ألماني صغير في بحر الشمال. وقالت الوكالة ومقرها بون اليوم الجمعة إن قدرة إحداهما تبلغ 1500 ميجاوات والأخرى 1000 ميجاوات.

وحصل كونسورتيوم أوفشور ويند وان جي إم بي إتش على العقد لمنطقة واحدة مقابل 96ر1 مليار يورو، في حين دفعت شركة مشاريع لمجموعة الطاقة إنريجي بادن فورتمبيرج 07ر1 مليار يورو للمنطقة الأخرى.

ويمكن للشركتين الآن التقدم بطلب للحصول على تصريح تخطيط لبناء وتشغيل توربينات الرياح وتغذية الشبكة الوطنية بالكهرباء.

ومن المقرر أن يتم تشغيل مزرعتي الرياح في عام 2031.

وتعتزم مجموعة إنريجي بادن فورتمبيرج بيع معظم الكهرباء التي تنتجها مزرعة الرياح البحرية في المستقبل لعملاء صناعيين من خلال اتفاقيات لشراء الطاقة.