يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، البرنامج الثقافي المصاحب للدورة ٤٥ من المعرض القومي الفنون التشكيلية، وذلك من خلال الندوة التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتورة وليد قانوش، في الخامسة والنصف مساء غد ـ الأحد ـ في اللهو الرئيسي لمتحف الفن المصري الحديث بساحة دار أوبرا القاهرة.

تقام الندوة الأولى من البرنامج الثقافي تحت عنوان «الفن التشكيلي في عيون السينما»، ويشارك بالحديث فيها كلا من الدكتور أحمد فؤاد هنو، الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتدير الحوار فيها الفنانة التشكيلية إيمان أسامة قوميسير المعرض العام في دورته الـ ٤٥، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين، والنقاد والسينمائيين، المهتمين، والمهتمين بالفنون التشكيلية وفنون السينما.