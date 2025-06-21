زيلينسكي يصف بوتين بأنه «آية الله» ولا يهتم بالسلام

اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"عدم الاهتمام بالسلام والتصرف مثل الحاكم الاستبدادي لإيران"، واصفا إياه بــ"آية الله بوتين"، حسب تعبيره.

وقال الرئيس الأوكراني، في كلمته مساء الجمعة أيضا، إنه على الرغم من تأكيدات بوتين في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، الذي انتهى يوم الجمعة، فإن الاقتصاد الروسي يتراجع ويود أن يدفعه ليتدهور بشكل أكبر.

وأضاف في كييف أن "الاقتصاد الروسي ينهار بالفعل وسوف ندعم هذه العملية أكثر من ذلك".

وتابع "آية الله بوتين يمكن أن ينظر إلى أصدقائه في إيران لمعرفة أين تنتهي مثل هذه الأنظمة، وكيف يدفعون بلدانهم إلى الانهيار".

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية إن "روسيا تريد شن حرب". إن التهديدات المستمرة القادمة من روسيا تعني أن "الضغط الذي يمارسه العالم لا يؤذيهم بما يكفي حتى الآن".

وأكد بوتين مجددا مطالبة روسيا بالسيادة على أوكرانيا في المنتدى وهدد باحتلال مقاطعة سومي الأوكرانية. وقال إنه ينظر إلى الروس والأوكرانيين كشعب واحد.

وتابع بوتين "وبهذا المعني، أوكرانيا كلها ملك لنا". وأضاف أن أي منطقة تطأها قدم جندي روسي، فإنها تصبح مملوكة لروسيا.