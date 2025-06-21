وزير الخارجية التركي: إسرائيل تجر المنطقة إلى حافة كارثة شاملة بمهاجمتها إيران 

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إسرائيل تجر المنطقة إلى حافة كارثة شاملة بمهاجمتها إيران.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن فيدان تأكيده، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، أن تركيا ستواصل رفع صوت العالم الإسلامي، ومنح الأولوية لإرساء العدالة العالمية والوقوف بحزم في وجه الظلم.

وبخصوص العدوان الإسرائيلي المستمر، شدد فيدان، على أن المشكلة تتعلق بإسرائيل وليس بفلسطين أو لبنان أو سوريا أو اليمن أو إيران.

وانطلقت اليوم السبت في إسطنبول، أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ويشارك في الدورة التي تستمر يومين، نحو 40 مسؤولا على مستوى رئيس حكومة ووزير خارجية.

ويحضر نحو ألف مشارك من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.