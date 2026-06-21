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شهدت مدرسة الإعدادية الثانوية بمدينة السادس من أكتوبر توافد أولياء الأمور منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لمرافقة أبنائهم أثناء أداء الامتحانات، حيث تجمع عدد منهم أمام المدرسة في انتظار خروج ذويهم عقب انتهاء اللجان.

واضطر أولياء الأمور إلى الاحتماء بظلال الأشجار المحيطة بالمدرسة هربًا من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وأشعة الشمس المباشرة، خاصة مع استمرار الامتحانات خلال ساعات الصباح.

وطلب أفراد الأمن المكلفون بتأمين اللجان من أولياء الأمور الابتعاد عن أسوار المدرسة وعدم التكدس أمام البوابات؛ لتسهيل حركة دخول وخروج الطلاب والحفاظ على انتظام سير الامتحانات.

والتزم أولياء الأمور بالتعليمات المنظمة، فيما واصلوا انتظار أبنائهم في المناطق المظللة القريبة من المدرسة، وسط أجواء من الترقب والدعوات بالتوفيق للطلاب خلال فترة الامتحانات.