اعترف اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية، بصعوبة مواجهة إسبانيا، مؤكدًا أن الأخضر لم يمتلك القوة الكافية لإيقاف أحد أقوى منتخبات العالم، وذلك عقب الخسارة بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال دونيس في تصريحات عقب المباراة: "لم يكن لدينا قوة الشخصية لإيقاف أحد أقوى المنتخبات في العالم".

وأضاف: "حاولنا وكنا ندرك حجم الصعوبات التي سنواجهها في هذه المباراة، لكنها منحتنا درسًا مهمًا سنتعلم منه قبل التركيز على المباراة الأخيرة".

وأوضح مدرب السعودية أن الاستحواذ الإسباني شكل أزمة كبيرة لفريقه، قائلًا: "كان من الصعب علينا استعادة الكرة من إسبانيا، وعندما تتراجع كثيرًا أمام منتخب بهذه الجودة فإنك تتعرض للعقاب".

وأشار دونيس إلى أن الهدف المبكر الذي استقبلته شباك فريقه أثر على سير اللقاء، موضحًا: "الهدف المبكر أضعف ثقتنا، وكنا بحاجة لبعض الوقت للعودة إلى أجواء المباراة، لكن الأمور أصبحت أكثر صعوبة".

وأكد المدرب اليوناني أن المواجهة ستكون مفيدة للاعبيه على المدى البعيد، مضيفًا: "كانت تجربة مهمة بالنسبة لنا وعلينا أن نتعلم من هذا الدرس".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تمسك الأخضر بفرصه في التأهل، قائلًا: "نؤمن بحظوظنا وسنقاتل في المباراة المقبلة من أجل تقديم أفضل أداء ممكن، مع التحلي بالثقة داخل الملعب".