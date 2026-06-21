طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء: أسئلة مادتي التربية الدينية والوطنية بداية مبشرة

أعرب طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، عن فرحتهم بسهولة أسئلة امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، مؤكدين أنها بداية مبشرة وبارقة أمل لمواصلة امتحانات المواد المقبلة.

قال الطالب عبدالرحمن محمد، إن أسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية جاءت في مستوى الطالب الضعيف، ومباشرة وخالية من أي صعوبات.

وأضاف الطالب مازن السيد، أن الأسئلة جاءت من النماذج الاسترشادية، وبعضها من نماذج امتحانات السنوات الماضية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه ساد الهدوء والنظام جميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية، ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى أو ترصد أي تجاوزات داخل اللجان.

وأكدت أنه جرى توفير كل سبل الهدوء والراحة داخل اللجان، مما انعكس بالإيجاب على الطلاب.

وأشارت إلى أن التنسيق مستمر مع كل الجهات المعنية لتأمين اللجان على أعلى مستوى.

وأدى 1541 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد اليوم داخل 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بجنوب سيناء، في المواد التي لا تُضاف للمجموع خلال فترتين؛ الأولى "التربية الدينية" من الساعة 9 حتى 10:30 صباحًا، والثانية "التربية الوطنية" من الساعة 11 حتى 12:30 ظهرًا.