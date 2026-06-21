طلاب الثانوية العامة بدمياط: امتحانا التربية الدينية والوطنية في مستوى الطالب المتوسط

أنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة دمياط، اليوم، أداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، في أول أيام امتحانات العام الدراسي 2025/2026، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة داخل اللجان، وانتظام سير الامتحانات دون معوقات.

وأعرب الطلاب، عن ارتياحهم لامتحاني مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وخالية من التعقيدات، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، ما ساهم في أداء الامتحان بهدوء وثقة.

وشهدت اللجان، التزامًا بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، حيث تواجدت الأجهزة التنفيذية والأمنية وفرق التأمين الطبي بمحيط اللجان، لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب. كما تابعت مديرية التربية والتعليم سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية لرصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها.

ومن المقرر أن يواصل طلاب الثانوية العامة أداء الامتحانات وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان على مستوى المحافظة