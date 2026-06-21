منتخب مصر يفوز على ليبيا استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2027

حقق المنتخب المصري الأول لكرة السلة فوزًا كبيرًا على نظيره الليبي بنتيجة 106-64، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات النافذة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027.

وجاءت المباراة في إطار البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية قبل السفر إلى أنجولا، التي تستضيف منافسات النافذة الثالثة خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو المقبل.

وكان أوجستي بوش قد أعلن قائمة المنتخب التي تضم: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر هشام، أنس أسامة، إيهاب أمين، ميدو طه، باتريك جاردنر، عمر طارق، خالد عبدالناصر، أحمد عادل دولا، مهاب ياسر، آدم موسى، عمرو زهران، بيبو زهران، ياسين شيخو، إسماعيل مسعود، أحمد أبو العلا، عصام تامر، حمد فتحي، أحمد خانكة، عمر عطية، مالك أبو الفتوح، وعمر الشيخ.

وشهد معسكر المنتخب غياب الثلاثي أحمد عادل دولا، وعمرو زهران، ومهاب ياسر، بسبب الإصابة.

ويضم الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر الأول للرجال كلًا من: الإسباني أوجستي بوش مديرًا فنيًا، وألفريد بوش، ووائل بدر، ورامي جنيدي مدربين، والدكتور إسلام جمعة طبيبًا، والدكتور محمد الفلاح طبيبًا، وأحمد فايق مخططًا للأحمال، وياسر عبدالله وعبدالرحمن الجلاد محللين للأداء، وعلي موسى أخصائيًا للاستشفاء، وسامح صلاح مديرًا إداريًا، وزياد والي إداريًا، وإسلام فتحي مسؤولًا للمهمات.