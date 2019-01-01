الداخلية تنفذ نصف مليون حكم قضائي في أسبوع

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 1267 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ نصف مليون ألف حكم قضائي متنوع، وإعادة 29 سيارة مسروقة خلال أسبوع.

وشن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم بالتنسق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملات لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الحملات خلال اسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية ضُبط خلالها 796 متهمًا وبحوزتهم 13 قطعة سلاح ناري و36 كيلو مخدرات، وتنفيذ 4173 حكم قضائي متنوع وتأمين تنفيذ 30 قرار إزالة وضبط 984 قضية متنوعة أخرى.

كما جرى ضبط 1267 قطعة سلاح ناري عبارة عن "جرينوف، رشاش، 123 بندقية آلية، 259 بندقية خرطوش، 88 طبنجة، 795 فرد محلى الصنع" وضبط 2907 طلقة مختلفة الأعيرة و1387 قطعة سلاح أبيض.

وجرى تنفيذ 525 ألف حكم قضائي، وضبط 14 تشكيل عصابي ضموا 51 متهمًا ارتكبوا 104 حوادث سرقة متنوعة، و133 قضية أحداث، و13 ألف قضية مرافق عامة، وإعادة 29 سيارة مسروقة، وكشف غموض 57 حادثًا "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة" تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 78 متهمًا.

وجرى تأمين تنفيذ 850 قرار إزالة لحالات تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، الأوقاف، ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.