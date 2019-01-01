تليجراف: بريطانيا تعد خططا لاستهداف إيران بعقوبات ردا على احتجاز الناقلة

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية ، أمس السبت، أن وزراء بالحكومة البريطانية يعدون خططا لاستهداف "النظام الإيراني" بعقوبات، بعد أن احتجزت طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.



وأضافت أن وزير الخارجية جيرمي هانت سيعلن اليوم الأحد، حزمة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران ، من بينها تجميد أصول، ردا على احتجاز الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو".



وتابعت أن المملكة المتحدة قد تدفع أيضا باتجاه إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي رفعت في 2016 على خلفية الاتفاق النووي المبرم مع طهران، والتي سمحت بإنهاء تجميد أصول بمليارات الدولارات وبيع النفط الإيراني دوليا.



وكانت إيران أوقفت ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني "ستينا إمبيرو" أول أمس الجمعة في مضيق هرمز، وقادت السلطات البحرية الإيرانية السفينة إلى أحد الموانئ بدعوى عدم مراعاة لوائح القانون البحري.