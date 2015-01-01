ضمك السعودي يعلن ضمه للمهاجم محسن ياجور

أعلن نادي ضمك السعودي لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع المغربي محسن ياجور بدون الإعلان عن قيمة ومدة التعاقد.

وتوج ياجور هدافا للدوري المغربي في الموسم الماضي برصيد 19 هدفا بالتساوي مع لابا كودجو مهاجم نهضة بركان.

ولعب ياجور للرجاء البيضاوي ثم احترف في الدوري السويسري ثم شارليروا البلجيكي ثم الوداد البيضاوي ثم الرجاء المغربي ثم المغرب التطواني ثم احترف في قطر من 2015 إلى 2017 في أندية الأهلي وقطر والخور قبل العودة للرجاء.

وكان ضمك صعد لدوري المحترفين السعودي، بعد أن حل وصيفًا لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي برصيد 64 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف أبها متصدر الترتيب.