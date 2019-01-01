رئيس جنوب أفريقيا ينفي مزاعم بضلوعه في غسل أموال

نفى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا مزاعم بأن حملته الرئاسية استفادت من غسل الأموال، في خطاب متلفز مساء اليوم الأحد.

وجاءت تصريحات رامافوسا ردا على مزاعم مؤسسة الحامي العام في البلاد، وهي مؤسسة مراقبة دستورية مستقلة. وقال رامافوسا إنه سيحيل الأمر إلى مراجعة قضائية عاجلة.

وأصدرت بوسيسيوي مخويباني رئيسة مؤسسة الحامي العام أمس الأول الجمعة تقريرا قالت فيه إن الرئيس انتهك المدونة التنفيذية لقواعد السلوك خلال حملته الانتخابية عام 2017 لرئاسة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.

وخلص مكتب مخويباني إلى أن الحملة، التي أطلق عليها اسم "سي آر 17"، حصلت على 500 ألف راند (36 ألف دولار) من شركة متورطة حاليًا في فضيحة فساد.

وفي حديثها إلى محطة تلفزيونية محلية، قالت مخويباني إنها تعتقد أن الرئيس كذب عندما قال إنه لا يعرف شيئًا عن التبرع الموجه للحملة الانتخابية، منتهكًا مدونة قواعد السلوك الأخلاقي لمكتبه.

يذكر أن مؤسسة الحامي العام في جنوب افريقيا واحدة من ست هيئات دستورية مستقلة تدافع عن الديمقراطية.