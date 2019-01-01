 العراق يبحث أوضاع أوكرانيات متهمات بالانتماء لتنظيم داعش - بوابة الشروق
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العراق يبحث أوضاع أوكرانيات متهمات بالانتماء لتنظيم داعش

فائق زيدان
فائق زيدان
د ب أ
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 12:38 م | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 12:38 م

 

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد مع سفير أوكرانيا في بغداد فيكتور يوريفيج نيدوباس أوضاع المتهمات بالانتماء إلى تنظيم داعش من حملة الجنسية الأوكرانية.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى اليوم أن "الجانبين بحثا متابعة شؤون المتهمات بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي من حملة الجنسية الاوكرانية وإمكانية عقد اتفاقيات تعاون قضائي بين البلدين".

وكان تقرير لمجلس القضاء الاعلى في العراق أفاد بأن القضاء العراقي سلم سفارة أوكرانيا طفلا واحدا في إطار برنامج لترحيل أطفال تنظيم داعش إلى بلدانهم بعد استكمال جميع الإجراءات الثبوتية والقانونية.


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