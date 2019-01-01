الرئيس البرتغالي يعرب عن قلقه من انتشار حرائق الغابات في بلاده

أعرب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا، مساء أمس السبت، عن قلقه بشأن انتشار حرائق الغابات في أجزاء من البلاد مؤكدا على متابعته للتطورات.

وأوردت وكالة انباء بلومبرج الأمريكية أن الرئيس البرتغالي قال إنه "على اتصال دائم" بعمد البلديات الأربع في المناطق المتضررة، وفقًا لبيان نُشر على موقع الرئاسة في وقت متأخر من يوم السبت.

وذكرت قناة "أر تي بي" الإخبارية على موقعها الإلكتروني إن أكثر من 800 من رجال الإطفاء كانوا يعملون على إطفاء الحرائق في منطقة كاستيلو برانكو شمال البلاد، حيث تم إخلاء بعض القرى.