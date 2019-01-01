بنك مصر يفتتح مركزين لخدمات تطوير الأعمال بفرعيه فى «السادات» و«دمياط الجديدة»

افتتح بنك مصر مركزين لخدمات تطوير الأعمال ــ فى إطار المبادرة القومية «رواد النيل» ــ وذلك بفرعيه فى مدينتى السادات ودمياط الجديدة، وبحضور لبنى هلال ــ نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد الإتربى ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر، كما حضر الافتتاح شريف البحيرى ـــ رئيس قطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر والتمويل الإسلامى و نرمين الطاهرى ــ وكيل محافظ لقطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى المصرى، وعدد من قيادات البنك.

تهدف مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وذلك لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولى.

يأتى المركزان الجديدان ضمن خطط بنك مصر المستقبلية للتوسع فى إنشاء مراكز تطوير الأعمال داخل فروعه المختلفة، حيث يتم الآن التجهيز لافتتاح مركز آخر لتطوير الأعمال بالأقصر، وذلك استكمالا لمشاركة البنك الفاعلة فى المبادرة القومية «رواد النيل» التى يرعاها البنك المركزى المصرى.

من جانبها قالت لبنى هلال إن البنك المركزى يولى اهتماما خاصا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال عدة إجراءات تضمنت إطلاق مبادرة «رواد النيل» التى تؤكد على دور القطاع المصرفى فى دعم النشاط الابتكارى للشباب واحتضان الشركات الناشئة، من خلال العديد من البرامج فى مقدمتها مراكز خدمات تطوير الأعمال التى تقدم الدعم الفنى والادارى لرواد الأعمال والمشروعات، بما يدعم تحقيق خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة».

أوضح محمد الإتربى أنه «تم اختيار مواقع مراكز خدمات تطوير الأعمال بمدينتى السادات ودمياط الجديدة بناءً على خطة مدروسة وفقا لخريطة لتوطين الفرص الاستثمارية، وذلك فى إطار المساهمة بفاعلية فى مبادرة «رواد النيل»، وتقديم الخدمات غير المالية من خلال كوادر متميزة ومدربة تساعد رواد الاعمال فى التغلب على التحديات التى تواجه مشروعاتهم مثل إعداد دراسات الجدوى، وتصميم وتسويق المنتج، والهيكل الإدارى، إلى جانب القيام بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الإمداد والسوق المحلية والتصدير، واشار إلى أنه فى إطار مبادرة «رواد النيل» قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع ثلاث جامعات للتوسع فى إنشاء بيوت التصميم والتى تعمل مع طلبة الجامعات ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصناعية الصغيرة على تطوير المنتجات الجديدة وبناء النماذج الأولية باستخدام الهندسة العكسية والتصميم من أجل التصنيع، وتدريب الكوادر الشابة على مبادئ التصميم.

الجدير بالذكر أن بنك مصر يشارك فى العديد من بروتوكولات التعاون والمبادرات لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والقومية باختلاف أحجامها، وفى مقدمتها تمويل إنشاء مدينة دمياط للأثاث ــ كأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط – حيث يتم التعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث لتمويل شراء الورش الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الآلات والمعدات وجميع مستلزمات الإنتاج وهيئة التنمية الصناعية ومدينة الروبيكى للجلود.