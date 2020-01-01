رئيس الوطنية للإعلام يبحث سبل التعاون مع وزير الإعلام اليمني

بحث حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، مع معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، والوفد المرافق له سبل التعاون في مختلف المجالات الإعلامية.

وأكد زين - خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة - ضرورة تفعيل التواصل والتعاون في التبادل البرامجي والثقافي والتدريب بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام اليمنية، معربا عن استعداد الوطنية للإعلام لتقديم كافة أوجه الدعم للإعلام اليمني من إمكانيات فنية وهندسية وتقنية، متمنياً للشعب اليمني الشقيق أن يتجاوز بترابطه كافه التحديات.

من جانبه، أشاد وزير الإعلام اليمني بالتعاون المثمر مع الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أهمية دعم الشقيقة الكبرى مصر للإعلام اليمني، مشيراً إلى أن كافة أساليب العمل الإعلامي والإداري في اليمن مستوحاة من التجربة المصرية الرائدة.

وقال الإرياني إن مصر قد حباها الله برئيسٍ من طراز فريد، وناشد الشعب المصري الالتفاف حول قيادته السياسية الواعية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفاً أن "الشعب اليمني يقدر مصر دائماً ويعلي من قيمتها فهي القلب النابض للعروبة بأسرها".

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أهمية تفعيل الدورات التدريبية للإعلاميين لاكتساب المزيد من الخبرات والقدرات المهنية، وفي نهاية اللقاء وجه الدعوة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام لزيارة اليمن.