المرصد السوري: قصف صاروخي تركي يستهدف مواقع قوات النظام بإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية وفصائل «الجبهة الوطنية وهيئة تحرير الشام»، استهدف مواقع لقوات النظام في كل من كفرنبل ومعرة النعمان ضمن ريف إدلب الجنوبي.

وأشار «المرصد السوري»، خلال موقعه الرسمي، إلى أن القصف تزامن مع قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف مناطق في «جبل الزاوية» بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، تحليقًا لطائرات روسية في أجواء محافظة إدلب، في حين جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على الريف الإجلبي بعد منتصف الليل، مستهدفة كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وسان ومجدليا، دون معلومات عن خسائر بشرية.