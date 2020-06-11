الداخلية العراقية تعتقل المسئول الشرعي بتنظيم «داعش» شمالي البلاد

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال المسئول الشرعي بتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء "الطوز" خلال تواجده بمدينة السليمانية شمال شرق البلاد.

وذكرت الوزارة -في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- "أنه جرى القبض على الإرهابي من قِبل عناصر مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب؛ وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود أحد الإرهابيين البارزين في محافظة السليمانية الذي ينوي الهروب إلى إحدى دول الجوار".

وأضافت أنه "اعترف من خلال التحقيقات الأولية بانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، وشغل منصب المسؤول الشرعي لقضاء الطوز، فضلا عن صدور قرار بالقبض عليه وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وتابعت الوزارة أن "قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على إرهابيين اثنين في قضاء الشرقاط مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".