اجتمعت الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما بمسئولى الأنشطة الثقافية التابعة للمركز استعدادآ لعودة الأنشطة الثقافية ونوادي السينما التي يقيمها المركز مرة أخرى غدا الأربعاء، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك تطبيقا لتعليمات وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بعودة الفعاليات الثقافية والفنية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سعاد شوقي أن عودة تلك الأنشطة سوف يأتي بمردود إيجابي على الساحة الثقافية مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على الجمهور والتي تتمثل في الالتزام بشغل نسبة ٢٥% من الجمهور مع مراعاة مسافات التباعد والالتزام بارتداء الكمامات وذلك للحفاظ علي الصحة والسلامة للجمهور.

يذكر أن المركز القومي للسينما يقوم بعدة أنشطة ثقافية وفنية من ضمنها نادي السينما المستقلة بالقاهرة والأسكندرية ، نادي سينما المرأة ، نادي سينما الطفل، نادي سينما أوبرا الأسكندرية و دمنهور، نادي سينما الثلاثاء، نادي سينما ذوى القدرات الخاصة ، نادي سينما الفيلم التسجيلي بالأسكندرية، نادى سينما أوبرا أسيوط إلي جانب فعاليات وعروض الأفلام التسجيلية التي تقام بمركز الثقافة السينمائية.