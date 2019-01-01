شركات الطيران الأمريكية والأوروبية تطالب باتفاق أمريكي أوروبي حول تحليل الكشف عن كورونا

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وجهت أربع شركات طيران أوروبية وأمريكية، رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ومفوضة الشئون الداخلية الأوروبية يلفا يوهانسون للمطالبة "باستئناف شامل وآمن للنقل الجوي بين الولايات المتحدة وأوروبا".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات طيران لوفتهانزا الألمانية وآي.أيه.جي التي تملك بريتش ايروايز البريطانية وايبيريا الإسبانية ويونايتد أيرلاينز وأمريكان أيرلاينز الأمريكيتان تطالب باتفاق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على استخدام اختبار موحد للكشف عن فيروس كورونا بهدف توفير الثقة اللازمة للسماح باستئناف حركة الطيران عبر المحيط الأطلسي.

وبحسب شركات الطيران فإن الاختبار الموحد سيسمح بإلغاء فترة الحجر الصحي وغيرها من القيود التي تفرضها بعض الدول على المسافرين.

وبحسب الخطاب فإن استئناف حركة الطيران عبر المحيط الأطلسي أمر حيوي لتعافي الاقتصاد العالمي وقطاع الطيران.