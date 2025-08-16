الجيش العراقي يعلن مقتل إرهابيين بقصف جوي في صلاح الدين وكركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، السبت، مقتل إرهابيين بقصف جوي استهدف أوكارهم في محافظتي صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال البيان: "عملا بالنهج الذي وضعته قيادة العمليات المشتركة لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية، نفذت قواتنا الأمنية ضربتين جويتين، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وأكد أن "الضربة الأولى جاءت بعد مراقبة استخبارية استمرت عدة أيام، دك خلالها صقور الجو بواسطة طائرات F16 في 12 أغسطس الجاري وكرا مهما للإرهابيين في وادي الشاي شرقي صلاح الدين، حيث تحول الوكر الى ركام".

ولفت البيان إلى أن "العملية أسفرت عن قتل مجموعة من الإرهابيين (لم تذكر عددهم) كانوا بداخله".

وتابع: "في يوم 14 من أغسطس الجاري أيضاً، عاود أبطالنا في صقور الجو بواسطة طائرات F16 غاراتهم الدقيقة، وهذه المرة تم استهداف وكر آخر للإرهابيين ضمن قاطع عمليات كركوك، سيتم عرض تفاصيل الاستهداف لاحقاً".

البيان أشار إلى أن "القوات الأمنية تتابع بدقة جميع مخابئ العصابات الإرهابية ولن يكون لهم ملاذ في عراق المقدسات".

ونهاية 2017، أعلنت بغداد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق.

لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات الأنبار (غرب)، وصلاح الدين وكركوك (شمال)، وديالى (شرق)، وتشن الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء عليه في مواجهة هجمات يشنها من حين إلى آخر.