وجه الحساب الرسمي لأستون فيلا، رسالة لمحمود حسن تريزيجيه، نجم الفريق بعدما قاده لفوز غاية في الأهمية، على حساب أرسنال بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين «قبل الأخيرة» للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويدين أستون فيلا بفوزه في مباراة اليوم لتريزيجيه، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 27، من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية، حولها تريزيجيه لشباك الأرسنال.

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لما تحب تجيب الجول.. كلم تريزيجيه على التليفون».

بهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 34 في المركز السابع عشر بفارق الأهداف فقط أمام واتفورد صاحب المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 53 في المركز العاشر.

وبهذا أصبح فرص أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، كبيرة للغاية، حيث يحتاج الفريق للفوز خلال المباراة الأخيرة أمام وست هام.