أوكرانيا: رجل مدجج بالسلاح يحتجز حوالي 10 رهائن على متن حافلة

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أعلنت السلطات الأوكرانية أن رجلا مدججا بالسلاح احتجز اليوم الثلاثاء حوالي عشرة أشخاص كرهائن على متن حافلة في مدينة لوتسك شمال غرب أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أصوات طلقات نارية سمعت ويبدو أن الحافلة تضررت.

وأضاف زيلينسكي في بيان "إنه يجري بذل كل جهد ممكن لإنهاء الوضع دون وقوع إصابات"، مضيفا أنه سيحتفظ "بالسيطرة الشخصية" على الوضع.

وأغلقت الشرطة المنطقة وحاولت التفاوض مع محتجز الرهائن، والذي كان ممانعا في التحدث مع السلطات.

وجاء في حساب عبر تويتر يعتقد أنه تم استخدامه من قبل محتجز الرهائن عن مطالبته لكبار المسؤولين وأعضاء رجال الدين بالإعلان عن أنفسهم كـ "إرهابيين".

وقدرت تقارير أولية للشرطة أن نحو 20 شخصا يتواجدون على متن الحافلة.

وقال نائب وزير الداخلية انطون جيراشيتشنكو في بيان إن خاطف الرهائن اتصل بالشرطة في بداية الحادث وأبلغهم أنه مسلح وأنه وضع عبوة ناسفة على الحافلة.

وقال جيراشيتشنكو إن المشتبه به أدين مرتين في لوتسك عامي 1994 و 2005، بما في ذلك اتهامات تتعلق بالاحتيال والابتزاز وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه به كان يعاني من مشاكل نفسية.