 مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يوليه 2021 11:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 11:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 11:22 ص

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية، حيث تستمر منافسات الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا، بجانب الأدوار الإقصائية من كأس ليبرتادوريس.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا - تصفيات التأهل

19:00 – مالمو السويدي ضد هلسنكي الفنلندي – غير منقولة في الشرق الأوسط

21:00 - بي إس في آيندهوفن الهولندي ضد جالاتا سراي التركي – ONTime Sports

21:00 - أولمبياكوس اليوناني ضد نيفتشي باكو الإذربيجاني – غير منقولة في الشرق الأوسط

إياب ثمن نهائي كأس ليبرتادوريس

00:15 صباح الخميس – برشلونة الإكوادوري ضد فيليز سارسفيلد الأرجنتيني - beIN Sports HD 4

00:15 صباح الخميس – بالميراس البرازيلي ضد يونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي - beIN Sports HD 3

2:30 صباح الخميس – ارجنتينوس الأرجنتيني ضد ريفر بليت الأرجنتيني - beIN Sports HD 6

2:30 صباح الخميس - فلامينجو البرازيلي ضد ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني - beIN Sports HD 5

أولمبياد طوكيو – كرة قدم سيدات

12:30 – اليابان ضد كندا

13:00 – زامبيا ضد هولندا

13:30 - أستراليا ضد نيوزيلندا


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك