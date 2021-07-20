مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية، حيث تستمر منافسات الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا، بجانب الأدوار الإقصائية من كأس ليبرتادوريس.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا - تصفيات التأهل

19:00 – مالمو السويدي ضد هلسنكي الفنلندي – غير منقولة في الشرق الأوسط

21:00 - بي إس في آيندهوفن الهولندي ضد جالاتا سراي التركي – ONTime Sports

21:00 - أولمبياكوس اليوناني ضد نيفتشي باكو الإذربيجاني – غير منقولة في الشرق الأوسط

إياب ثمن نهائي كأس ليبرتادوريس

00:15 صباح الخميس – برشلونة الإكوادوري ضد فيليز سارسفيلد الأرجنتيني - beIN Sports HD 4

00:15 صباح الخميس – بالميراس البرازيلي ضد يونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي - beIN Sports HD 3

2:30 صباح الخميس – ارجنتينوس الأرجنتيني ضد ريفر بليت الأرجنتيني - beIN Sports HD 6

2:30 صباح الخميس - فلامينجو البرازيلي ضد ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني - beIN Sports HD 5

أولمبياد طوكيو – كرة قدم سيدات

12:30 – اليابان ضد كندا

13:00 – زامبيا ضد هولندا

13:30 - أستراليا ضد نيوزيلندا