شاعر يتهم أكرم حسني بسرقة كلمات أغنية «للي» لمحمد منير

اتهم الشاعر عادل صابر، الفنان أكرم حسني، كاتب وملحن أغنية محمد منير الجديدة «للَي»، بسرقة كلماتها من أحد مؤلفاته الشعرية التي كان كتبها منذ فترة.

وكتب عادل صابر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "بالتأكيد تعلمون أيها الأصدقاء بواقعة الأغنية الجديدة للفنان الكبير محمد منير التى طرحت أمس، والتي لم أعلم بها ولا بوقائعها، الا من خلال اتصال الكثير من الإعلاميين المشاهير والصحفيين، وأدباء وشعراء مصر الكبار، بعد طرح الأغنية الجديدة بساعة".

وتابع عادل: "ولا أريد أن أطيل عليكم في الموضوع، لكن أوجزه الإعلامي الشهير بالتليفزيون المصري محمد موافي على صفحتي، والأديب الكبير العالمي أحمد أبو دياب، بهذا المنشور المكثف الذي وضح فيه ما حدث، والأمر سيطرح قريبا أمام القضاء للحسم في الموضوع، وتولى القضية مكتب المحامي القدير المعروف في الأوساط الأدبية أدهم العبودي، أسد المحاكم، وهو غني عن التعريف، وله صولات وجولات فى قضاياه، دون تجريح أو هجوم على أحد".

وعبر الفنان أكرم حسني عن سعادته بالتعاون مع «الكينج» محمد منير، في أغنية «لِلّي»، والتي تولى كتابة كلماتها وتلحينها.

وقال أكرم حسني في تصريح خاص لـ«الشروق»: «التعاون مع محمد منير كان حلم وأتحقق»، مشيرا إلى أنه عمل على الأغنية لمدة 7 أشهر.

وصرح أكرم حسني أنه يحضر مفاجاء لجمهوره وهي عبارة عن أغنية يتعاون فيها مع أحد المطربين الكبار، مؤكدا أنها ستطرح بنهاية العام الجاري.

وطرح المطرب محمد منير فيديو كليب أغنية «لِلّي»، والذي قام الفنان أكرم حسني بتولي مهمة كتابة كلماتها وتلحينها، وذلك عبر قناة الشركة المنتجة على موقع «يوتيوب».

وتقول كلمات أغنية «لِلّي»: «سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه.. ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا.. ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه.. اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه.. يالا و يا لالا و يا لالا يالا و يالا لِلّي».

يذكر أن الفنان أكرم حسني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل إسم «يا عم صيف»، بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، احتفالا بموسم الصيف، وذلك عبر موقع «يوتيوب»، وهي من إخراج تامر المهدي.

أما على مستوى الدراما، فشارك أكرم حسني بالسباق الرمضاني الماضي بمسلسل «مكتوب عليا»، بمشاركة هنادي مهنى، وأيتن عامر، وعمرو عبدالجليل، وهو تأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي. وطرح به عدة أغاني أشهرهم «ستو أنا» و«أنا العريس».