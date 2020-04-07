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حقق فريق بايرن ميونخ الألماني انتصارا كبيرا على مضيفه دي.سي يونايتد الأمريكي وتغلب عليه 6 / 2 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين فجر اليوم الخميس.

وتأتي المباراة في إطار جولة بايرن ميونخ في الولايات المتحدة استعدادا للموسم المقبل.

وشهدت المباراة أول هدف للنجم السنغالي ساديو ماني بقميص الفريق بعد أن انضم إليه مؤخرا قادما من ليفربول الإنجليزي، كما شهدت أول هدف للمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت المنضم لبايرن هذا الأسبوع قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وافتتح ساديو ماني التسجيل لبايرن ميونخ من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من المباراة ثم أضاف مارسيل سابيتسر وسيرج جنابري وماتيس دي ليخت وجوشوا زيركزي أربعة أهداف أخرى لبايرن في الدقائق 12 و44 و47 و51 .

وبعدها، رد دي.سي يونايتد بهدفين سجلهما سكاج سيمونسن وثيودور كو ديبييترو في الدقيقتين 54 و83 ، قبل أن يختتم توماس مولر التسجيل بالهدف السادس لبايرن ميونخ في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ويواصل بايرن ميونخ استعداداته للموسم المقبل بلقاء مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة ودية أخرى تقام فجر الأحد.

ويخوض بايرن ميونخ مباراته الرسمية المقبلة يوم 30 يوليو الجاري حيث يلتقي لايبزج في مباراة كأس السوبر الألماني ثم يفتتح مشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) بمواجهة آينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي، في الخامس من أغسطس المقبل.