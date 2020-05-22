السكة الحديد تعلن سرقة أجهزة بنظام إشارات خط قطارات (القاهرة - الإسكندرية)

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن أجهزة ومهمات وكبلات خاصة بنظم الإشارات في المسافة بين محطات (بركة السبع - طنطا - كفر الزيات) على خط (القاهرة – الإسكندرية) تعرضت للسرقة، مما تسبب في تأخير القطارات على الخط بمتوسط 3 ساعات لكل قطار.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه السرقة تسببت في تعطيل السيمافورات الأوتوماتيكية وعدد من المزلقانات، مما أدى إلى تشغيل الحركة يدويا لحين إصلاح العطل، وبالتالي تخفيض السرعة وزيادة تأخير القطارات حرصا علي سلامة الركاب، منوهة إلى أن تأخيرات اليوم خارجة عن إرادة الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل جاهدة بالتعاون مع شركة (تالس) لإصلاح العطل، مع أخذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة مسير القطارات لحين الانتهاء من إصلاح العطل.