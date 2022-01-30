بي بي سي تدفع تعويضات مالية لمربية سابقة للأميرين وليام وهاري

تلقت المربية السابقة للأمير وليام، دوق كامبريدج، والأمير هاري، دوق ساسكس، تعويضات كبيرة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بسبب مزاعم "كاذبة ومغرضة" تم استغلالها للتحصل على مقابلة الأميرة الراحلة ديانا، أميرة ويلز، مع الصحفي مارتن بشير عام 1995 في برنامج بانوراما.



ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، مثلت ألكسندرا بيتيفر، المعروفة سابقا باسم تيجي ليج-بورك، أمام المحكمة العليا في لندن للحصول على اعتذار علني من هيئة الإذاعة بشأن مزاعم "ملفقة" بأنها كانت على علاقة بالأمير تشارلز أمير ويلز أثناء عملها كمساعد شخصي له في عام 1995.



وقالت محاميتها لويز برنس للمحكمة إن المزاعم تسببت في "تداعيات شخصية خطيرة على جميع المعنيين".



وبالإضافة إلى اتهامات بوجود علاقة تربطها بالأمير، تم إبلاغ المحكمة أنه تم اتهام ليج-بورك بشكل ملفق بحمل جنين من تشارلز وإجهاضه.



وقالت برنس إن ليج-بورك لم تعلم بمصدر المزاعم على مدار الـ25 عاما الماضية، ولكن من المحتمل الآن أن تكون "المزاعم الكاذبة والمغرضة قد نشأت نتيجة وفي سياق جهود برنامج بانوراما لإجراء مقابلة حصرية مع ديانا، أميرة ويلز".