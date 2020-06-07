استطلاع: نصف الأمريكيين يتوقعون حدوث حرب أهلية في البلاد

توقع نصف الأمريكيين أن تشهد بلادهم حرباً أهلية ثانية في غضون سنوات وقال خمسهم إنهم يمكن أن يحملوا السلاح خلال صراع سياسي، وذلك وفق دراسة جديدة أنجزتها جامعة كاليفورنيا.

ويكشف هذا الاستطلاع الذي أجري على 8620 بالغاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن مستويات مثيرة للقلق من "الاغتراب" و"عدم الثقة" والميل المتزايد إلى اللجوء إلى العنف في البلاد.

وقال أكثر من ثلثي المستطلعين إنهم يرون "تهديداً خطيراً لديمقراطيتنا" ووافق 50.1% على عبارة تقول إنه "في السنوات القليلة المقبلة، ستكون هناك حرب أهلية في الولايات المتحدة"، وفقا لموقع إذاعة مونت كارلو الدولية.

فيما اعتبر أكثر من 40% أن وجود "زعيم قوي" أكثر أهمية من الديمقراطية وأن "المولودين من البيض يتم استبدالهم بالمهاجرين" وهي نظرية مؤامرة يُعرف باسم "نظرية الاستبدال العظيم" وتقول بأن جهات ما تعمل حثيثاً على استبدال البيض بالمهاجرين في الغرب.

واعترف ما يقرب من خُمس المستطلعة آراؤهم أنهم سيحملون مسدساً خلال أي توتر سياسي في السنوات المقبلة، بينما قال 4% إنه من المرجح أن "يطلقوا النار على شخص ما".

وقال جارين وينتموت المشرف على الدراسة، وهو خبير الصحة العامة بالجامعة يحذر منذ سنوات من تزايد معدلات امتلاك السلاح، إن النتائج التي توصل إليها كانت "قاتمة للغاية" و"تجاوزت أسوأ توقعاتنا".

وأضاف إنه لا يزال هناك "أرضية للأمل" لأن معظم المستطلعة آراؤهم "رفضوا العنف السياسي تماماً"، معتبراً أن الدراسة بمثابة تنبيه للناس "للتعرف على التهديد" والاستجابة له.

ووصفت الدراسة المكونة من 42 صفحة "العزلة المستمرة وعدم الثقة في المجتمع الديمقراطي الأمريكي ومؤسساته" وأكدت أن "أقليات كبيرة من السكان تؤيد العنف، بما في ذلك العنف المميت، لتحقيق أهداف سياسية".