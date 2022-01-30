‏حسين زين يهنئ الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث التليفزيوني فى مصر

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كل الإعلاميين المصريين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960.

وقال في بيان صادر عن الهيئة الوطنية للاعلام إن هذا اليوم الذي انطلق فيه البث التليفزيوني ليقدم أعمالا تضمنت رساله إعلامية جادة وهادفة رسخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل، وقدم رسالة تنويرية تثقيفية من خلال جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي المصري.

وأكد حسين زين أن التليفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وبرسالته الإعلامية شكل وجدان الأمة بإبداعاته وتراثه الفني والثقافي الفريد وأسهمت فى تعزيز بناء الشخصية المصرية. وأضاف زين أن أبناء الإعلام الوطني لايزالون يقومون بدورهم الوطني بتقديم رساله إعلامية تواكب متطلبات العصر والجمهورية الجديدة ويقدمون خطابا إعلاميا يُسهم في تنمية الوعي؛ لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجديدة التي طرأت على المشهد العالمي، وكيف استطاعت الدولة المصرية من خلال الإنجازات التى تحققت والمشروعات القومية العملاقة من تخفيف حدة تلك الأزمات العالمية على حياة المواطن المصري.