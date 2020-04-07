الجامعة العربية تشارك في مراقبة الاستفتاء حول الدستور الجديد لتونس

أعلنت جامعة الدول العربية، أنها ستشارك في ملاحظة الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد للجمهورية التونسية المقرر أجراؤه يوم الإثنين، المقبل، وذلك بناء على دعوة تلقاها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية، بأن الأمين العام للجامعة وجه بإيفاد بعثة من جامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور عبدالحسين الهنداوي الأمين العام المساعد وعضوية ملاحظين من الأمانة العامة للجامعة العربية ينتمون إلى 5 جنسيات عربية هي: (مصر والكويت والعراق وجزر القمر والجزائر) لملاحظة هذا الاستحقاق.

وأضاف البيان أن بعثة الجامعة العربية ستصل اليوم الخميس إلى العاصمة التونسية، ومن المقرر أن تجري سلسلة من اللقاءات مع الجهات التونسية المعنية بالإعداد والتنظيم لهذا الاستفتاء وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأوضح أن أهداف البعثة تتمثل في ملاحظة مختلف جوانب عملية الاستفتاء بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك تسجيل الناخبين وحملة الاستفتاء بالإضافة إلى يوم الاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة التونسية وكذلك المعايير والالتزامات الدولية المتعارف عليها.

وأعربت بعثة جامعة الدول العربية عن تطلعها بأن يُجرى هذا الاستحقاق في أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب التونسي بكل حرية، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة الجمهورية التونسية، تحقيقاً لطموحات الشعب التونسي في التنمية والازدهار.