الرئيس السيسي: يجب مراعاة قواعد القانون الدولي الحاكمة للموارد المائية المشتركة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إن ندرة المياه والتصحر والجفاف من أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة، التي تواجه المجتمع الدولي، اتصالًا بمدى تأثير الظاهرة على قدرات الشعوب ومستقبلها.

وأضاف في كلمة له من جامعة بلجراد، صباح الخميس، أنه من الأهمية التعامل بكل جدية مع تلك الظاهرة، من خلال توظيف القدرات الإبداعية لابتكار تقنيات متطورة؛ تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ.

وذكر أن ظاهرة تغير المناخ لها تأثير مباشر ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية، بل يتعدى إلى الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.

وتابع: «في إطار إعلاء مبادئ التعاون وحسن الجوار، وفي إطار إدارة العلاقات الدولية، يجب مراعاة كل أعضاء المجتمع الدولي لقواعد القانون الدولي الحاكمة للموارد المائية المشتركة، لتجنب إحداث الضرر الجسيم والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بشكل متواز يراعي الاحتياجات بشكل متساو».