 مصطفى محمد يودع جالاتا سراي بعد إتمام انتقاله إلى نانت الفرنسي - بوابة الشروق
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مصطفى محمد يودع جالاتا سراي بعد إتمام انتقاله إلى نانت الفرنسي

محمد جلال
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 8:05 م | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 8:05 م

ودع مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، جماهير فريقه بعد إتمام إنتقاله إلى نانت الفرنسي على سبيل الإعارة.

وكانت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، قد أكدت في وقت سابق أن مصطفى محمد أتم اتفاقه مع نانت الفرنسي وسينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وفي انتظار اجتيازه للكشف الطبي لاتمام انتقاله رسميًا.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام: «لقد أظهرتم الدعم والاحترام في كل شيء، شكرا لكم لجعلي أشعر أنني في وطني، كان شرفا كبيرا لي أن أكون هنا».

وأضاف: «هذا الموسم سألعب لفريق آخر على سبيل الإعارة، وأتمنى لكم الأفضل. آمل أن أراكم مرة أخرى».


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